Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Polonya'da

SAVUNMA Sanayi Başkanı Haluk Görgün, resmi temasları kapsamında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile Varşova'da bir araya geldi.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Polonya arasındaki iş birlikleri köklü dostluk, güçlü müttefiklik bağları ve ortak güvenlik anlayışı doğrultusunda gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Varşova ziyaretimiz vesilesiyle Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Sayın Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; savunma sanayiindeki ortak çalışma alanları ile geleceğe yönelik iş birliği perspektiflerini ele aldık. NATO'nun dayanışma ruhu ve ortak sorumluluk bilinci çerçevesinde, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Kosiniak-Kamysz ve heyetine, misafirperverlikleri ve verimli müzakereleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı