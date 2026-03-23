Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı

Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybeden bir Ukraynalı askerin telefonunda yer alan arama geçmişi, savaşın insani boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Askerin cep telefonunda yaptığı aramalar, günlerce aynı sorunun peşinden gittiğini ortaya koydu: Savaş ne zaman bitecek?

Paylaşılan görüntüde ekranı büyük ölçüde çatlamış telefonlarda, askerin arama geçmişi açık şekilde görülüyor. Aramaların büyük bölümünü Ukrayna-Rusya müzakereleri, Zelenskiy'nin görüşmeleri, Trump'ın savaşı durdurup durduramayacağı, Putin'in temasları, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı ve savaşın 2025'te ya da yaz aylarında bitip bitmeyeceğine dair başlıklar oluşturuyor.

HEP AYNI YANITI ARADI

Telefon ekranındaki aramalar, askerin cephede yalnızca çatışmalarla değil, savaşın ne zaman sona ereceğine dair belirsizlikle de yaşadığını ortaya koydu. "Savaş ne zaman bitecek", "savaş 2025'te bitecek mi", "savaş yazın bitecek mi", "Ukrayna-Rusya müzakereleri", "Zelenskiy görüşmeleri" ve "Trump görüşmeleri ne zaman" gibi ifadeler, onun gözünü sürekli barış ihtimaline çevirdiğini gösterdi.

Askerin yalnızca askeri gelişmeleri değil, savaşı sona erdirebilecek her diplomatik ihtimali takip ettiği anlaşıldı. Arama geçmişinde yer alan başlıklar, cephede ölüm kalım mücadelesi verirken bile aklındaki asıl meselenin çatışmaların bitişi olduğunu ortaya koydu.

ÇATLAK EKRANDA KALAN BEKLEYİŞ

Görüntüdeki kırık ekran, savaşın fiziksel izlerini yansıtırken, içindeki aramalar da psikolojik yıkımı gözler önüne serdi. Bir askerin telefonunda en çok tekrar eden başlığın savaşın ne zaman sona ereceği olması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Fotoğrafa bakan çok sayıda kullanıcı, bu aramaların cephedeki binlerce askerin ortak duygusunu yansıttığını belirtti. Savaşın ortasında bile en büyük beklentinin barış ve eve dönüş umudu olduğu yorumları yapıldı.

BİR TELEFONDA TOPLANAN GERÇEK

Arama geçmişinde yalnızca siyasi liderler ve müzakereler değil, savaşın sonuna dair umut taşıyan her ihtimalin izine rastlandı. Bu durum, savaşın yalnızca cephede yaşanan çatışmalardan ibaret olmadığını, askerlerin zihinlerinde sürekli büyüyen bir bekleyişe dönüştüğünü gösterdi. Bir askerin telefonunda defalarca aynı soruya dönmesi, savaşın en sade ve en ağır gerçeğini ortaya koydu: Cephede olanlar da en çok barışın ne zaman geleceğini bilmek istiyor.