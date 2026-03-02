Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ABD'nin İran'ı hedef alan operasyonlarda İngiliz üslerinin kullanımına izin verme kararını geç aldığı yönünde sert eleştirilerde bulundu. Trump, bu sürecin "çok fazla zaman aldığını" belirtti.

Starmer geçtiğimiz Pazar akşamı yaptığı açıklamayla ABD güçlerinin İran'a yönelik füze üslerini hedef alma operasyonlarında Britanya'ya ait askeri üsleri sınırlı bir rol için kullanmasına izin verdiğini duyurdu. Buna göre ABD, İran'ın füze sitelerini hedeflemek için İngiliz üslerinden faydalanabilecek. Bu karar, U.K. ve ABD'nin savaş stratejisinde kritik lojistik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trump, İngiliz üsleri arasında özellikle Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssüne atıfta bulunarak, Starmer'ın karar sürecinin uzun sürdüğünü ve bunun iki NATO müttefiki arasındaki benzersiz bir durum olduğunu söyledi. Trump ayrıca Starmer'ın karar alma sürecinde hukuki endişelerle geciktiğini öne sürdü.

STARMER'IN KARARI VE GÜNCEL GELİŞMELER

Starmer, ilk olarak İngiltere'nin ABD-İsrail'in İran'a yönelik operasyonuna doğrudan katılmayacağını belirtmişti, ancak son gelişmelerle birlikte ABD'ye üs kullanım izni verdiğini açıkladı. Bu adımın bölgedeki sivil kayıplar ve İran'ın fırlattığı balistik füzelerle artan tehdit göz önünde bulundurularak alındığı kaydedildi. İngiltere Savunma Bakanlığı da Birleşik Krallık'ın bölgedeki çıkarlarını ve müttefiklerini savunma amaçlı bu sınırlı izni uluslararası hukuka uygun biçimde tanımladığını duyurdu.

AKROTİRİ ÜSSÜ'NE SALDIRI

Starmer'ın bu kararı öncesinde Kıbrıs'taki RAF Akrotiri üssü, İran menşeli olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracı saldırısıyla hedef alınmıştı. Bu saldırı, üs çevresinde sınırlı hasara yol açmış ancak yaralanma bildirilmemişti; gelişme Britanya'nın çatışmaya dolaylı biçimde daha aktif şekilde dahil olabileceğine dair tartışmaları tetiklemişti.

TRUMP'IN ELEŞTİRİSİ

Trump, Telegraph ile yaptığı söyleşide Starmer'ın kararını eleştirerek, Londra'nın ABD'ye üs verme konusunda gecikmesinin "eşsiz bir olay" olduğunu vurguladı. Trump, iki ülke arasındaki ilişkilere duyduğu ihtiyacı yineledi ancak bu tür gecikmelerin operasyonel etkinliği zayıflatabileceğine işaret etti.

BÖLGESEL ÇATIŞMA VE ULUSLARARASI TEPKİ

Starmer'ın izni, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi; İran'a karşı askeri hedefler büyük ölçüde füze altyapısı ve komuta merkezlerine odaklanmış durumda. Avrupa liderleri diplomasi çağrısı yaparken, İngiltere'nin adımı uluslararası hukuk ve operasyonel sorumluluk bağlamında çeşitli tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.