ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan ve karşılıklı misillemelerle giderek büyüyen savaş, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir güvenlik dalgası oluşturdu. Bölgedeki gerilim tırmanırken, Washington yönetimi farklı coğrafyalarda askeri varlığını artırmaya başladı.

Bu kapsamda ABD ordusu, Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı gruplara karşı yürütülen operasyonlara destek amacıyla ülkeye MQ-9 tipi insansız hava araçları ve yaklaşık 200 asker konuşlandırdı.

SADECE EĞİTİM VE İSTİHBARAT DESTEĞİ

ABD ve Nijeryalı yetkililer, söz konusu birliklerin sahada doğrudan çatışmaya girmediğini belirtti. Açıklamalara göre ABD unsurları, Nijerya ordusuna eğitim ve istihbarat desteği sağlıyor. MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının ise saldırı değil, yalnızca keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

"MUHARİP DEĞİL DESTEK ROLÜ"

Nijeryalı General Samaila Uba, ABD'nin rolünün muharip olmadığını vurguladı. Uba, iki ülke arasında kurulan ortak istihbarat merkezinin sahadaki komutanlara "eyleme dönüştürülebilir istihbarat" sağladığını belirterek, ABD'nin Nijerya'ya terör tehditlerini tespit etme, izleme ve bunlara karşılık verme konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği son operasyonlarda 74 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

TERÖR TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Nijerya, uzun süredir farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.