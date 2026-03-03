Haberler

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürerken Dışişleri Bakan akan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

  • İsrail ordusu, Tahran'da İran'ın cumhurbaşkanlığı binasını ve Ulusal Güvenlik binasını vurduğunu açıkladı.
  • İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü.

ABD ve İsrail'in başlattığı İran'ın ise misillemelerle yanıt verdiği savaş sürüyor. İsrail ordusu Tahran'da İran'ın cumhurbaşkanlığı binasını ve Ulusal Güvenlik binasını vurduğunu açıkladı. İran Kızılayı ise 787 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Sahada bunlar yaşanırken barış için diploması çabaları da sürüyor.

FİDAN, TOM BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
