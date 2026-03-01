Haberler

ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Güncelleme:
ABD ordusu, İran'a ait bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. Askeri kaynaklar, saldırının ardından geminin Umman Körfezi'nde battığını duyurdu.

  • ABD ordusu, İran'a ait bir gemiyi Umman Körfezi'nde vurdu.
  • ABD askeri yetkilileri, vurulan geminin Umman Körfezi'nde batmaya başladığını açıkladı.
  • İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisine dört balistik füze saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a ait bir deniz aracının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İran'a ait bir Jamaran sınıfı korvetin, İran'a saldırıların başlangıcında ABD güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Geminin Umman Körfezi'nde İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nda batmakta olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis mensupları "silahlarını bırakmalı." ifadeleri hatırlatılan açıklamada, içindekilere "Gemiyi terk edin" çağrısı yapıldı.

ABD-İSRAİL SALDILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Lincoln savaş gemisini ebabil kuşları batıracakmış

Haber YorumlarıBARBAROS:

İnş doğrudur diyecem de isabet etmemiş demekki haberi olmadı

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

abd gemisi batıralacaktı iran burda terslik yokmu

