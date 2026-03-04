Cephede hareketli saatler! Bu iddia doğruysa tarihte bir ilk olacak

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaşta dikkat çekici bir hava çatışması yaşandığı iddia edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I "Adir" savaş uçağının Tahran semalarında İran'a ait bir Yak-130 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

DÜŞÜRÜLEN UÇAK RUS YAPIMI

İsrail ordusunun sosyal medya üzerinden yaptığı kısa açıklamada, düşürülen uçağın Rus yapımı Yak-130 olduğu belirtildi. IDF, bu olayın F-35 platformunun hava-hava muharebesinde insanlı bir savaş uçağını düşürdüğü ilk olay olabileceğini öne sürdü.

CEPHE İYİCE KARIŞTI

Olayın, İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları sırasında meydana geldiği ifade ediliyor. Son günlerde İsrail hava kuvvetleri İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonlarını artırırken, İran hava savunması ve hava kuvvetleri de karşılık vermeye çalışıyor.

İSRAİL İÇİN ÖZELLEŞTİRİLDİ

Yak-130, Rusya tarafından geliştirilen ve İran tarafından eğitim ve hafif saldırı görevlerinde kullanılan bir jet olarak biliniyor. İsrail'in kullandığı F-35I "Adir" ise ABD yapımı beşinci nesil gizli (stealth) savaş uçağının İsrail için özelleştirilmiş versiyonu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İran tarafından henüz söz konusu düşürme iddiasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, eğer doğrulanırsa bu olayın modern hava muharebesi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçebileceğini belirtiyor.