Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Global Firepower'ın (GFP) 2026 askeri güç endeksi yayımlandı. 145 ülkenin askeri kapasitesini değerlendiren listede ABD zirvedeki yerini korurken, Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 10'da yer aldı.

GLOBAL FIREPOWER 2026 ENDEKSİ YAYIMLANDI

Dünya ordularının askeri kapasitesini karşılaştıran Global Firepower (GFP) 2026 endeksi açıklandı. Her yıl yayımlanan endeks; ülkelerin asker sayısı, hava ve deniz gücü, tank ve zırhlı araç kapasitesi, savunma bütçesi, lojistik altyapı ve askeri teknolojileri gibi 60'tan fazla kriteri değerlendirerek küresel askeri güç sıralamasını belirliyor. Bu yıl 145 ülkenin incelendiği listede ABD dünyanın en güçlü ordusu unvanını korurken, Rusya ikinci sırada yer aldı. Çin ise üçüncü sıradaki konumunu sürdürdü.

TÜRKİYE İLK 10'DA DİKKAT ÇEKTİ

Global Firepower'ın 2026 verilerine göre Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9'uncu sırada yer aldı. Asya ve Avrupa'dan birçok ülkenin üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye'nin ilk 10'da bulunması dikkat çekti.

Savunma sanayisinde son yıllarda yapılan yatırımlar, insansız hava araçları teknolojisi, kara ve deniz kuvvetlerindeki modernizasyon çalışmaları Türkiye'nin askeri kapasitesinin güçlenmesinde önemli rol oynuyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM LİSTEYİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Global Firepower listesi, Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte yeniden gündeme geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla yükselen tansiyon, bölgede geniş çaplı bir savaş ihtimalini tartışmaya açtı.

Uzmanlar, çatışmaların büyümesi halinde dünyanın en güçlü ordularının askeri kapasitesi ve uluslararası ittifak dengelerinin daha da kritik hale gelebileceğini belirtiyor.

ENERJİ PİYASALARI DA ETKİLENİYOR

Uzmanlara göre ABD-İran gerilimi yalnızca askeri dengeleri değil, küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkiliyor. İsrail'in İran'daki bazı hedeflere yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi Körfez'deki enerji altyapılarına yönelik misilleme tehdidinde bulunurken petrol fiyatlarında da sert yükseliş görüldü.

Analistler, mevcut gerilimin daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesi halinde askeri güç dengeleri kadar enerji güvenliği ve uluslararası ittifakların da belirleyici olacağını ifade ediyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI