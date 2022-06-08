Genç kızlar arasındaki kavgayı ayırmadan dakikalarca izlediler - Haberler

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Genç kızlar arasındaki kavgayı ayırmadan dakikalarca izlediler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Yurtdışında bir lisede kaydedilen görüntülerde, iki genç kız arasındaki kavganın ayrılmadan dakikalarca izlenmesi tepki gördü.

Bir lisede iki kız arasında yaşanan kavgaya ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Yurtdışında kaydedildiği görülen görüntülerde, iki genç kızın henüz bilinmeyen nedenden dolayı birbirlerine saldırdıkları görüldü.

UZUN SÜRE DÖVÜŞTÜLER

Hemen hemen yaşıt oldukları görülen kızlar, dakikalar boyu kavga etti. Kızların birbirlerine acımadan vurdukları görülürken, sarışın kızın ise kavga sonunda dudağı patladı.

MÜDAHALE ETMEDİLER

Kızların kavgası sırasında arkadaşlarının müdahale etmemesi ve kavgayı keyifle izlemeleri, tepkilere neden oldu. İki kız arasındaki kavga, güvenliğin olay yerine gelmesiyle son buldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri kavga Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Taner 35:

Medeni ülkeye bak be.. Özgürlükler ülkesi ABD.

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