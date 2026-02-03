Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Dubai'de Jumeirah Plajı civarında çekilen bir görüntü, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Elinde telefonla denize giren bir şahsın, iki genç kızı gizlice kayda aldığı anlar infial yarattı.

SELFIE ÇEKER GİBİ YAPIP GİZLİCE KAYDA ALDI

Paylaşılan görüntülerde, şahsın selfie çekiyormuş gibi davranarak denizde yürüyen iki genç kızı takip ettiği ve telefonunu sürekli onların yönüne çevirdiği görülüyor. Kızların her adımını kayda alan bu davranış, sosyal medya kullanıcıları tarafından "taciz" olarak nitelendirildi.

ŞAHSIN TESPİT EDİLMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Dubai gibi güvenli ve turistik bir şehirde yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu savundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, gizli çekim yapan şahsın tespit edilmesi ve hakkında işlem başlatılması çağrıları öne çıktı.

Olay, kamusal alanlarda gizli çekim ve mahremiyet ihlali tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, özellikle turistik bölgelerde bu tür davranışların hem hukuki hem de etik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.