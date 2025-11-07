Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde site içindeki bir villada kalan Filistin uyruklu iki kişi, sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iki gencin kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.
ODALARINDA HAREKETSİZ BULUNDULAR
Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki villada kalan Filistin uyruklu 4 arkadaştan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen ve Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
ŞÜPHELİ ÖLÜMLER
Vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmayan Zoabı ve Shahwan'ın kesin ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.