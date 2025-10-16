Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Haberler

Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Endonezya'da nehir yataklarında altın arayan genç, sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çekti. Bulduğu birkaç gram altın sayesinde günlük 100 ila 200 dolar kazandığını söyleyen genç, kısa sürede ülkesinde "nehir altıncısı" olarak tanındı.

Endonezya'da yaşayan bir genç, nehir yataklarında altın arayarak geçimini sağlıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede büyük ilgi gören genç, nehirde bulduğu birkaç gram altın sayesinde günlük 100 ila 200 dolar arasında kazandığını söyledi.

O SÜRECİ ADIM ADIM PAYLAŞIYOR

Genç, basit ekipmanlarla yaptığı altın arama sürecini adım adım paylaşarak hem izleyicilerin ilgisini çekiyor hem de bu sayede ek gelir elde ediyor. Videolar, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak Endonezya'da "nehir altıncısı fenomeni" olarak anılmasını sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
