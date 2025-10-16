Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Endonezya'da yaşayan bir genç, nehir yataklarında altın arayarak geçimini sağlıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede büyük ilgi gören genç, nehirde bulduğu birkaç gram altın sayesinde günlük 100 ila 200 dolar arasında kazandığını söyledi.

O SÜRECİ ADIM ADIM PAYLAŞIYOR

Genç, basit ekipmanlarla yaptığı altın arama sürecini adım adım paylaşarak hem izleyicilerin ilgisini çekiyor hem de bu sayede ek gelir elde ediyor. Videolar, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak Endonezya'da "nehir altıncısı fenomeni" olarak anılmasını sağladı.