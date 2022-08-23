Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in gece kulübünden yeni görüntüleri! Kadın modelle kucak kucağa dans etti

Son dönemde sık sık ele alınan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in gece kulübünden yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Marin, eski modelle dans ederken, bir başka görüntüde de Finlandiyalı şarkıcıya sarıldı. Bu görüntülerin aynı gece çekildikleri iddia edildi.

Finlandiya'nın Başbakanı Sanna Marin, meşhur parti gecesiyle gündemden düşmüyor. İlk görüntüler ülkede infial yaratırken geceye ait yeni bir görüntü daha sosyal medyaya sızdı.Videoda Marin'in eski bir modelle kucak kucağa dans ettiği görülüyor.

BACAKLARI BİRBİRİNE DEĞİYOR

Yeni sızdırılan görüntülerde 36 yaşındaki Sanna Marin, aynı zamanda sosyal medya fenomeni de olan Sabina Sarkka ile bacakları neredeyse birbirine değecek şekilde kollarını birbirine dolarken kışkırtıcı bir şekilde dans ediyor.

İLİŞKİ YAŞIYORLAR İDDİASI

Bir başka görüntüde Marin'in 38 yaşındaki Finlandiyalı şarkıcı Olavi Uusivirta ile yakın bir şekilde dans ettiği anlar yer alıyor. Gece kulübünün kalabalık dans pistinde çekilen video sonrası ikilinin ilişki yaşadığı iddia edildi.

AYNI GECE ÇEKİLDİ

Öte yandan Marin'in, her iki videoda da aynı beyaz pantolonu ve siyah kolsuz bluzu giydiği görülüyor. Yani bu durum videonun aynı gece çekildiğine yönelik iddiaları güçlendiriyor. Peş peşe gelen videolar, Başbakan Sanna Marin'in parti hakkını savunmaya zorladı.