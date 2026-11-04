Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sanchez, ABD ara seçimlerini yorumladı, İspanya'da da değişim olacağını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanchez, ABD ara seçimlerini yorumladı, İspanya'da da değişim olacağını savundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'deki ara seçimlerin ardından Amerikan toplumunun yoksullaştırıcı politikalara ve nefrete karşı oy kullandığını söyledi. Sanchez, benzer değişimin İspanya'da da yaşanacağını ve aşırı sağ dalganın artık büyümediğini savundu.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların elde ettiği kazanımları değerlendirerek, Amerikan toplumunun yoksullaştırıcı politikalara, nefrete, erkek egemenliğine, iklim inkarcılığına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı oy kullandığını söyledi. Sanchez, benzer bir değişimin İspanya'da da yaşanacağını savundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan toplumunun yoksullaştırıcı politikalara, nefrete, erkek egemenliğine, iklim inkarcılığına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı oy kullandığını söyledi. Sanchez, benzer bir değişimin İspanya'da da yaşanacağını savundu.

İspanya Başbakanı "Dün Amerikan toplumu yalnızca yoksullaştıran politikalara karşı oy kullandı. Nefrete karşı. Erkek egemenliğine karşı. İklim inkarcılığına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı" ifadelerini kullandı. Brezilya'daki siyasi gelişmelere de atıfta bulunan Sanchez, "Brezilya'da oldu. Şimdi de ABD'de gerçekleşti. Yakında İspanya'da da olacak" dedi.

Sanchez, İspanya'daki ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ile aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ı da hedef alarak, "Feijoo ve Abascal'ın üzerine çıkmaya çalıştığı aşırı sağ dalga artık büyümüyor, dağılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada

Yer: İstanbul! Vatandaşın tesadüfen kaydettiği görüntüye bakın

ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında karar! Eski eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Mahkeme indirim yapmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı
Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi