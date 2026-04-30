İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa Birliği, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, "Avrupa Birliği, İsrail ile ortaklık anlaşmasını hemen askıya almalı" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine ait olmayan sularda sivil bir filoya saldırarak uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etti. Hükümetimiz, gözaltına alınan İspanyolları korumak ve onlara yardım etmek için gerekli her şeyi yapıyor. Ancak bu yeterli değil. Avrupa Birliği, İsrail ile ortaklık anlaşmasını şimdi askıya almalı ve Netanyahu'dan deniz hukukuna uymasını talep etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı