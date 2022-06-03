Şampiyonlar Ligi finali: UEFA Liverpool ve Real Madrid taraftarlarından özür diledi - Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylardan ötürü Liverpool ve Real Madrid taraftarlarından özür diledi ve benzer bir durumun bir daha asla yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Liverpool taraftarları polisin kendilerine karşı şiddet uyguladığını söylemiş, aşırı kalabalık nedeniyle organizasyonda kaos yaşandığını ileri sürmüştü.

Real Madrid de yaşananları "bir dizi talihsiz olay" diye nitelendirmiş ve UEFA'da bir açıklama beklediklerini söylemişti.

UEFA'dan yapılan açıklamada "Hiçbir futbol taraftarı bu duruma düşürülmemeliydi, bu durum bir daha asla yaşanmamalı," ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma çağrısı

Liverpool, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi yaşananlar nedeniyle soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı. Benzer bir çağrı İngiltere hükümetinden de gelmişti.

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, gereken derslerin alınmasının herkesin yararına olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi Final karşılaşması "güvenlik gerekçesiyle" 30 dakika ertelenmiş, erteleme gerekçesi olarak ise taraftarların stadyuma geç gelmesi gösterilmişti.

UEFA karmaşanın binlerce kişinin sahte bilet satın alması nedeniyle yaşandığını kaydetmişti.

Fransız emniyeti ve güvenlik güçleriyle yaşananların değerlendirileceğini kaydeden UEFA yönetiminden geçtiğimiz hafta gelen açıklama şöyleydi:

"Karşılaşmanın başlama saatine doğru, Liverpool tarafındaki turnikeler binlerce sahte bilet almış taraftarın, o biletlerle geçiş yapmaya çalışması nedeniyle tıkandı.

"Bu durum, çok sayıda taraftarın içeriye girmek için birikmesi ile sonuçlandı. Bu nedenle başlama düdüğü 35 dakika ertelendi ki stadyuma, gerçek bileti olan, olabildiğince fazla taraftan alınabilsin.

"Stadyum dışında başlama vuruşu sonrası da yığılmanın devam etmesi nedeniyle polis dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı."

Liverpool kulübünden de yaşananların kabul edilemez olduğunu savunan bir açıklama yapılmıştı.

Kulüp açıklaması şu şekildeydi:

"Bu akşam Stade de France'da, stadyuma giriş ve güvenlik zincirinin kırılması nedeniyle Liverpool taraftarlarının yaşadıklarından büyük üzüntü duyduk.

"Bu Avrupa futbolunun en büyük karşılaşması ve taraftarlar bu akşam tanık olduklarımızı yaşamak zorunda değildi.

"Bu kabul edilemez olayların nedeninin belirlenmesi için resmi soruşturma başlatılması isteğimizi yazılı olarak ilettik."

' Maça geç gelindi ' iddiası

Stadyum içi kamera görüntülerinde, maça az bir süre kala çok sayıda boş yer olduğu görülüyordu.

Stadyum içindeki dev ekranlarda, ertelemenin sebebi olarak taraftarların maça geç gelmesi gösterilmişti.

Liverpool'dan maç görevi için gelen polisler ise taraftarın davranışlarının mevcut şartlarda örnek bir davranış gösterdiklerini ve "stadyuma kesinlikle geç gelmediklerini" savunmuştu.

Liverpool'un eski futbolcularından Jamie Carragher da Twitter hesabından "Ailemiz ve arkadaşlarımız dışarı çıkarken biber gazı yediler. Şoke edici bir UEFA organizasyonu" paylaşımını yapmıştı.

İngiliz Sky News kanalı muhabiri, 20 bin Liverpool taraftarının çok dar bir noktadan güvenlik kontrolü ile stadyum kompleksine alınmak istendiğini, bunun da şişeağzı etkisi yarattığını bildirmişti.

Muhabir, Paris polisinin planlamasında sorunlar olduğunu kaydetmişti.

Paris polisi stadyuma sahte biletle girmeye çalışan kişilerin engellendiği açıklamasını yapmıştı.