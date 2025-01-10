Şam Emevi Camii'nde cuma namazında izdiham! 1'i çocuk 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 5. cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda en az 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu da gelen bilgiler arasında.

CUMA NAMAZI SIRASINDA İZDİHAM

İzdihamın, yemek dağıtımı sırasında ön kapıda yoğunluk yaşanması nedeniyle yaşandı. Çıkan kargaşada ilk bilgilere göre 1'i çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Bazı kaynaklar ise 3'ü kadın ve 5 çocuk olmak üzere 8 kişinin öldüğünü aktarıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Emevi Camii'nde izdihamı dağıtmak isteyen güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Ağır yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.