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Şam Emevi Camii'nde cuma namazında izdiham! 1'i çocuk 3 ölü, çok sayıda yaralı var

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Suriye'nin tarihi Emevi Camii'nde meydana gelen izdiham sonucu en az 1'i çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 5. cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda en az 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu da gelen bilgiler arasında.

CUMA NAMAZI SIRASINDA İZDİHAM

İzdihamın, yemek dağıtımı sırasında ön kapıda yoğunluk yaşanması nedeniyle yaşandı. Çıkan kargaşada ilk bilgilere göre 1'i çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Bazı kaynaklar ise 3'ü kadın ve 5 çocuk olmak üzere 8 kişinin öldüğünü aktarıyor.

Şam Emevi Camii'nde cuma namazında izdiham! 1'i çocuk 3 ölü, çok sayıda yaralı var

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Emevi Camii'nde izdihamı dağıtmak isteyen güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Ağır yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şam Emevi Camii'nde cuma namazında izdiham! 1'i çocuk 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Haberler.com / Burak Sancar - Dünya
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