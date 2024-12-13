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Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

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Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplandı. Gelen görüntülerde camide toplanan kalabalığın özgürlük sloganları attığı görüldü.

Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından tarihi Emevi Camii'nde ilk Cuma namazı kılınacak. Yüzlerce kişinin akın ettiği camide coşkulu kalabalık tekbir getirerek özgürlük sloganları attı.

ŞAM'IN KALBİNDE BÜYÜK COŞKU

Muhalifler şehirlerin kontrolünü bir bir alması sonrası Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Yaşananların ardından muhalif güçler 61 yıllık Baas rejiminin geride bıraktığı yıkıntıyı onarmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşanıyor.

Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

TEKBİR GETİREREK SLOGANLAR ATILDI

Suriyeliler, Esad sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirerek özgürlük sloganları attı.

Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

İBRAHİM KALIN DA NAMAZ KILDI

Milli istihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da dün akşam saatlerinde Şam'ın simgelerinden Emevi Camii'nde namaz kılmıştı. O ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıJokerAllame:

bu sakallar ne ? masum insanlara zarar vermeyin sizde bu sakallar zarar verir

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Haber YorumlarıErt:

haberler.com bakıyorum da şeriat propagandası yapmaya başladınız

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Joker her haberin altında yorumun var bu ne kin bu ne düşmanlık kimin dölüsün itrail mi amerika mı

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Haber YorumlarıOğuz :

Siz bu saatten sonra özgürleşeceğinize inanıyorsanız diyecek birsey yok. Ulkenizin yarısını kurtler alacak diger yarisinida israil. Değdimi esadı yediginize

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Siz camide namaz kılın İSRAİL Golan Tepelerinden başlayarak Suriye yi işgal etsin.

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Haber YorumlarıEmre null:

Ak parti Din ile bilimi bir arada yürüterek İslam Coğrafyasında siyaset anlaminda cok güzel bir rol model oluşturdu Bakin suanki Suriyedeki Muhalefet Turkiye hükumetini örnek alıyor merhameti demokrasiyi savunuyor askerleri iyi niyetli merhametli öldürmüyor Ulkemizjn teslim olan Teröriste olan merhamet ona işkence etmemesini örnek aldılar onlar da yakaladıklarını öldürmüyor dovmuyor bunlar hep Ak partinin ulkehi yönetmeye başladiginda itibaren uyguladığı insana saygı şiddete karşı gibi eylemleridir eskiden polis komutanlar ogretmenler istedikleri gibi döverlerdi bazıları ama suan yasak beyaz toroslar yok Diyarbakırda kurtce konuşmak yasak değil ama kurtlerin bircogu hala Erdoğan nefreti var Suriyeiyi Ak Parti vizyonu ile yönetseler çok başarılı olacak Suriye devleti ama tabbi alkol falan yasak olmalı serbest piyasa olmamali bunlar yanlış şeyler

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Haber YorumlarıAli Kerem:

maşallah

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bakalım bu işin akıbeti ne olacak? Eğer savaş, zulüm ve kaos biter, herkese eşit biçimde muamele edilir, ülkemizdeki Suriyeliler de vatanlarına geri dönerlerse, yeni rejimi başarılı sayarım.. Kimin yönettiği zerre kadar umrumda değil. Yeter ki, oradaki insanlar daha fazla acı çekmesinler.

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

İsrail geliyor şerefli olun toprağınızı namusunuzu koruyun.Şov yapacak halde değilsiniz.

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