Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplandı. Gelen görüntülerde camide toplanan kalabalığın özgürlük sloganları attığı görüldü.
Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından tarihi Emevi Camii'nde ilk Cuma namazı kılınacak. Yüzlerce kişinin akın ettiği camide coşkulu kalabalık tekbir getirerek özgürlük sloganları attı.
ŞAM'IN KALBİNDE BÜYÜK COŞKU
Muhalifler şehirlerin kontrolünü bir bir alması sonrası Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Yaşananların ardından muhalif güçler 61 yıllık Baas rejiminin geride bıraktığı yıkıntıyı onarmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşanıyor.
TEKBİR GETİREREK SLOGANLAR ATILDI
Suriyeliler, Esad sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirerek özgürlük sloganları attı.
İBRAHİM KALIN DA NAMAZ KILDI
Milli istihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da dün akşam saatlerinde Şam'ın simgelerinden Emevi Camii'nde namaz kılmıştı. O ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.