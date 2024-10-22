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Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu'nun yatak odası hedef alınmış

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Hizbullah tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısının ardından meydana gelen hasar görüntülendi. İsrail basını, İHA'nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini ve camın güçlendirilmiş olduğunu, bu nedenle İHA'nın camı geçemediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir İHA, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evini hedef almış, saldırı dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Saldırıda Netanyahu'nun evinin yatak odasının hedef alındığı ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Caesarea kentindeki evine 19 Ekim'de Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından meydana gelen hasar görüntülendi. İsrail basını, İHA'nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini ifade ederek, evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu bu nedenle İHA'nın camı geçemediğini belirtti. Görüntülerde, saldırı sonucu cam parçalanın etrafa saçıldığını görüldü.

Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu'nun yatak odası hedef alınmış

NETANYAHU SALDIRI ANINDA EVDE DEĞİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

"CİDDİ BİR GÜVENLİK FİYASKOSU" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Hizbullah'ın televizyonu El Menar, saldırıyı "Tarihte bir ilk-Bir drone başbakanın Caesarea'daki evini vurdu" başlığıyla sundu, kamikaze SİHA'nın İsrail'in tüm hava savunma sistemlerini ve helikopterlerini atlatıp hedefine ulaştığını bildirdi. İsrail ordu radyosuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, Caesarea'daki saldırının çok ciddi bir güvenlik hatası olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, güvenlik servislerinin söz konusu fiyaskoya dair soruşturma başlattığını da ekledi. Al Jazeera ise, Caesarea'da İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin konuşlandırıldığını yazdı. Tel Aviv ve Caesarea çevresindeki paniğin ardından bu kez stratejik liman şehri Hayfa'da sirenler çaldı. Hizbullah'ın ateşlediği bir füzenin Hayfa'nın kuzeyindeki Yokneam kasabasında açık alana düştüğü bildiriliyor.

Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu'nun yatak odası hedef alınmış
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Binyamin Netanyahu Yatak Odası İsrail Dünya

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