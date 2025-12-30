Bakan Memişoğlu, Mısır'da Yeni Giza Üniversitesi Hastanesi açılış törenine katıldı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da Yeni Giza Üniversitesi Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a giden Bakan Memişoğlu, programın ikinci gününde, Mısır Başbakanı Mustafa Kemal Medbuli ve Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile birlikte, Yeni Giza Üniversitesi Hastanesi açılış törenine katıldı. Organizasyonun sonunda, Giza Üniversitesi Rektörü ve eski Başbakan Ahmed Ferid tarafından Bakan Memişoğlu'na günün anısına hediye takdim edildi. Rektör Ferid, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile gelecekte sağlık alanında iş birliğinin geliştirilmesine ve Türk sağlık sektörünün deneyimlerinden faydalanmaya yönelik temennisini ifade etti.

Açılış töreni sonrasında hastanenin bölümleri ve sağlık tesisinde sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Memişoğlu'na hastane ziyareti esnasında Mısır Başbakanı Medbuli eşlik etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen tarihi mekanların ziyaret edildiği kültürel programa da katılan Bakan Memişoğlu, daha sonra Büyükelçiliğe giderek burada Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile sağlık alanındaki faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen akşam yemeğine katılımının ardından Mısır ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.