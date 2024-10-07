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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu temaslarına başladı. Memişoğlu, ziyareti kapsamında Haydar Aliyev'in kabri ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Azerbaycan'ın merhum lideri Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Bakan Memişoğlu, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Memişoğlu, anıtlara çelenk bırakıp, dua etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, yarın Şuşa'da yapılacak TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Kemal Memişoğlu Haydar Aliyev Sağlık Bakanı Azerbaycan Diplomasi Politika Dünya Bakü

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