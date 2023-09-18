Sadakataşı Derneği, Libya'da sel felaketinden etkilenen 600 aileye gıda yardımı yapıyor

Sadakataşı Derneği, Libya'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde 600 aileye gıda kumanyası dağıtıyor. Ayrıca hijyen malzemeleri ve battaniye de dağıtılacak.

Sadakataşı Derneği, sel felaketinin yaşandığı Libya'da 600 aileye gıda kumanyası dağıttı.

Sadakataşı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, Libya'daki felaketten en çok etkilenen Derne kentinde gıda dağıtımları gerçekleştirdi.

Sel mağduru 600 aileye gıda kumanyası dağıtan ekip, bugün ve yarın ailelere gıda, hijyen malzemeleri ve battaniye ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Libya'da yaşanan sel felaketi sonrasında kriz bölgesine ivedilikle ulaştıklarını anlattı.

Sel felaketinin en çok hasar verdiği Derne kentinde ekiplerin gıda dağıtımları gerçekleştirdiğini dile getiren Özdal, "Bölgeye AFAD koordinasyonunda gönderilen insani yardım gemisine de bir tır battaniye ile bir tır süt ve bebek bisküvisi ile katkıda bulunduk. Önümüzdeki günlerde de başta gıda olmak üzere hijyen malzemeleri, battaniye, bebek bisküvisi ve süt dağıtımı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.