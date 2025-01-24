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Saatte 184 km hıza ulaşan Eowyn kasırgası İngiltere'de hayatı felç etti

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İngiltere'yi etkisi altına alan Eowyn Kasırgası, saatte 184 kilometre hıza ulaşarak büyük bir tehdit oluşturuyor. Meteoroloji Ofisi, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan sonra Man Adası için de kırmızı alarm verdi. Binaların hasar görebileceği, ağaçların devrilebileceği ve elektrik kesintilerinin yaşanabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

İngiltere'yi vuran Eowyn Kasırgası, saatte 184 kilometre hıza ulaşarak ciddi tehdit oluşturuyor. Meteoroloji Ofisi, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın ardından Man Adası için de kırmızı alarm verdi.

Northumberland'de 154 km/s, Galler'in kuzeyindeki Aberdaron'da 149 km/s rüzgar hızı kaydedildi. Yetkililer binaların hasar görebileceği, ağaçların devrilebileceği ve elektrik kesintilerinin yaşanabileceği konusunda uyardı.

Man Adası'nda yedi yıl sonra ilk kez verilen kırmızı alarm nedeniyle Ronaldsway Havalimanı kapatıldı. Ülke genelinde bin 70 uçuş iptal edilirken, tren seferleri de aksadı.

RAC Breakdown, risk altındaki bölgelerde yaşayan 4.5 milyon kişiye cep telefonlarından acil durum uyarısı göndererek evde kalmaları çağrısında bulundu. Bu, acil durum uyarı sisteminin bugüne kadarki en geniş kapsamlı kullanımı oldu.

Meteoroloji yetkilileri, kasırganın etkisinin devam edeceğini ve vatandaşların güvenlik önlemlerine uymaları gerektiğini vurguladı. Acil durumlar dışında seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

Saatte 184 km hıza ulaşan Eowyn kasırgası İngiltere'de hayatı felç etti

Saatte 184 km hıza ulaşan Eowyn kasırgası İngiltere'de hayatı felç etti

Saatte 184 km hıza ulaşan Eowyn kasırgası İngiltere'de hayatı felç etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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