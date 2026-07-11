Ryanair uçağında pencere yerinden çıktı, bir adam bacaklarından çekilerek kurtarıldı

Selanik'ten Almanya'daki Memmingen'e gitmek üzere yola çıkan Ryanair uçuşundaki yolcular, uçak havadayken pencerenin yerinden çıkması sonucu bir adamın dışarıya doğru çekildiğini ve bacaklarından tutularak kurtarıldığını söyledi.

Uçuş takip verileri, uçağın havalandıktan yaklaşık 10 dakika sonra aniden 9.000 fit (2.700 metre) alçaldığını gösteriyor.

Yolcular yerel medyaya, "bir tür patlama" sesi duyduklarını söyledi.

Yunanistan'da bir hastane yetkilisi olan Michalis Giannakos, 61 yaşındaki Sırbistan vatandaşı yolcunun sürtünmeye bağlı yanıklar nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

"Eşi, dışarı çekilmesini engellemek için yaklaşık beş dakika boyunca bacaklarından tuttu" dedi.

Ryanair yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere 10 Temmuz sabahı havalanan uçağın, "uçuş sırasında bir yolcu penceresinin yerinden çıkması üzerine" kalkıştan kısa süre sonra geri döndüğünü söyledi.

İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi, "Uçak normal şekilde iniş yaptı ve yolcular terminale geri döndü. Bir yolcu yerdeyken tıbbi yardım talep etti ve yardım aldı" dedi.

Şirket ayrıca, "yolcuları birkaç saat sonra Memmingen'e götürmek üzere yedek bir uçak ayarlandığını" belirtti.

Yolcular yerel medyaya, adamın diğer yolcular onu içeri çekene kadar omuzlarına kadar başı önde pencereden dışarı sarktığını anlattı.

Uçaktakiler ayrıca pencerenin jet motorundan kopan parçalar nedeniyle kırıldığını söyledi; ancak Ryanair bu konuda yorum yapmadı.

Yolculardan Christina, Radio Thessaloniki'ye yaptığı açıklamada, "Derhal basınç kaybı olduğunu anladık. Çığlıklar vardı... Bir an için birinin yanlışlıkla acil çıkış kapısını açtığını düşündüm" dedi.

"Maskeler aşağı indi ve güçlü bir koku vardı. Bir yolcunun başı ve omuzları pencerenin dışındaydı. Neyse ki emniyet kemerini çıkarmamıştı."

Bir başka yolcu olan Sofia ise Radio Thessaloniki'ye şunları söyledi:

"Oksijen maskeleri aşağı indiğinde ne olacağını bilmiyorduk. Geri dönüp dönemeyeceğimizi de bilmiyorduk. Uçağın arka tarafında oturuyorduk ve bir tür patlama olduğunu fark ettik.

"Uçağın düşeceğini düşündük. Basınç kaybı çok şiddetliydi. Nefes alamıyormuşuz gibi hissediyorduk. Yaralanan adam kanıyordu ve ardından büyük ihtimalle oksijen eksikliği ve şok nedeniyle birkaç kez bilincini kaybetti."

Daha sonra Panhelenik Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu Başkanı Michalis Giannakos, 61 yaşındaki Sırp bir erkeğin sürtünmeye bağlı yanıklarla hastanede tedavi edildiğini söyledi.

"Şokta, ancak bilinci açık" diye ekledi.

Yaklaşık 18 yıllık olduğu düşünülen uçak, Ryanair'in iştiraki Malta Air tarafından işletiliyordu.

Selanik Havalimanı işletmecisi Fraport Greece, "olayın şu anda Yunanistan Hava ve Demiryolu Güvenliği Soruşturma Kurumu tarafından araştırıldığını" söyledi.

Fraport Greece ayrıca, "uçağın zorunlu dönüşünün ardından ilgili tüm taraflarla tam işbirliği içinde olduğunu ve yerleşik acil durum müdahale prosedürlerini devreye soktuğunu" belirtti.

İrlanda Havacılık Otoritesi (IAA) daha önce BBC'ye, olaydan haberdar olduğunu ve soruşturmaya gerekli desteği sağlayacağını söylemişti.

Emekli havayolu pilotu Chris Brady, BBC'ye yaptığı açıklamada, emniyet kemeri takılı olmasaydı olayın "daha kötü sonuçlanabileceğini" söyledi.

"Biz kaptanlar yolculara her zaman söylediğimiz gibi, kemer ikaz ışıkları kapalı olsa bile uçuş sırasında emniyet kemerlerinizi tedbir amaçlı takılı tutun.

"Tam da bu tür durumlar, türbülansla karşılaşılması ya da başka olaylar için. Bu nedenle emniyet kemerinin takılı tutulması iyi bir uygulamadır."

2018 yılında ABD'de Southwest Airlines'a ait bir uçuşta hasar gören bir motordan kopan parçalar bir pencerenin kırılmasına neden olmuş ve bir yolcu kısmen dışarı çekildikten sonra hayatını kaybetmişti.

Mark Allison ve Nikos Papanikolaou bu habere katkı sunmuştur.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .