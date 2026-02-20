Haberler

Ryanair'den Türkiye'ye saç ekimi göndermesi: Bu kez hedef Oyuncak Hikayesi'nin Woody'si

Ryanair'den Türkiye'ye saç ekimi göndermesi: Bu kez hedef Oyuncak Hikayesi'nin Woody'si
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, sosyal medyadaki mizahi içeriklere bir yenisini daha ekledi. Geçmişte saç kaybı yaşayan ünlüler için 'Türkiye'ye gitmeliydin' tavsiyesinde bulunan Ryanair, bu kez Toy Story 5'in sızdırılan görüntüleri üzerinden Türkiye'nin saç ekimi pazarındaki liderliğine vurgu yaptı. Woody'nin kel görüntüsüne 'Türkiye malı değil' yorumunu yapan Ryanair, Türkiye'nin saç ekimi turizmindeki konumuna selam gönderdi.

  • Ryanair, Toy Story 5 filminden sızdırıldığı iddia edilen ve Woody karakterinin kel kalmış tepe bölgesini gösteren görseller üzerinden 'Türkiye malı değil' yorumunu yaptı.
  • Ryanair'in bu paylaşımı, Türkiye'nin özellikle İstanbul merkezli küresel saç ekimi turizmindeki konumuna bir gönderme içeriyor.
  • Ryanair, geçmişte Justin Bieber gibi ünlülere Türkiye'yi saç ekimi için önererek benzer esprili içerikler üretmişti.

Daha önce dünyaca ünlü yıldızlara "Saç ekimi için Türkiye'ye gitmeliydin" tavsiyesinde bulunan Ryanair, Toy Story 5'in sızdırılan görüntüleri üzerinden ülkemizin saç ekimi pazarındaki küresel liderliğine esprili bir vurgu yaptı.

Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, sosyal medyadaki "agresif ve mizahi" içeriklerine bir yenisini daha ekledi. Geçmişte saç kaybı yaşayan Justin Bieber gibi ünlü isimlere Türkiye rotasını gösteren şirket, bu kez rotayı animasyon dünyasına kırdı.

"TÜRK MALI DEĞİL"

Toy Story 5 (Oyuncak Hikayesi 5) filminden sızdırıldığı iddia edilen ve ana karakter Woody'nin kel kalmış tepe bölgesini gösteren görseller, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tartışmalara dahil olan Ryanair, DiscussingFilm hesabının paylaştığı görsele kayıtsız kalmayarak şu notu düştü:

"Türkiye malı değil (not Made in Turkey)"

Ryanair'den Türkiye'ye saç ekimi göndermesi: Bu kez hedef Oyuncak Hikayesi'nin Woody'si

TÜRKİYE'NİN "SAÇ BAŞKENTİ" İMAJINA DESTEK

Ryanair'in bu kısa ama etkili yorumu, Türkiye'nin özellikle İstanbul merkezli küresel saç ekimi turizmindeki konumuna bir selam niteliği taşıyor. Sosyal medya kullanıcıları, havayolu şirketinin bu paylaşımını; "Eğer Türkiye'de yapılsaydı o saçlar dökülmezdi" veya "Woody için bir sonraki durak İstanbul" şeklinde yorumladı.

RYANAİR'İN TANIDIK STRATEJİSİ

Havayolu devinin bu tarz çıkışları ilk değil. Şirket, popüler kültürdeki saç dökülmesi vakalarını her fırsatta Türkiye'ye olan uçuş rotalarıyla ilişkilendirerek hem etkileşim kazanıyor hem de Türkiye'nin bu alandaki ününü pekiştiriyor.

Woody'nin bu yeni hali hayranlarını şaşırtırken, Ryanair'in "Türkiye" vurgulu paylaşımı, markanın esprili kimliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı

Girdiği ladeste ne kadar kaybettiği ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım

'Türkiye' sorusuna cevabı alkış toplamıştı: Özgü Namal ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu