Ryanair'den Türkiye'ye saç ekimi göndermesi: Bu kez hedef Oyuncak Hikayesi'nin Woody'si

Daha önce dünyaca ünlü yıldızlara "Saç ekimi için Türkiye'ye gitmeliydin" tavsiyesinde bulunan Ryanair, Toy Story 5'in sızdırılan görüntüleri üzerinden ülkemizin saç ekimi pazarındaki küresel liderliğine esprili bir vurgu yaptı.

Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, sosyal medyadaki "agresif ve mizahi" içeriklerine bir yenisini daha ekledi. Geçmişte saç kaybı yaşayan Justin Bieber gibi ünlü isimlere Türkiye rotasını gösteren şirket, bu kez rotayı animasyon dünyasına kırdı.

"TÜRK MALI DEĞİL"

Toy Story 5 (Oyuncak Hikayesi 5) filminden sızdırıldığı iddia edilen ve ana karakter Woody'nin kel kalmış tepe bölgesini gösteren görseller, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tartışmalara dahil olan Ryanair, DiscussingFilm hesabının paylaştığı görsele kayıtsız kalmayarak şu notu düştü:

"Türkiye malı değil (not Made in Turkey)"

TÜRKİYE'NİN "SAÇ BAŞKENTİ" İMAJINA DESTEK

Ryanair'in bu kısa ama etkili yorumu, Türkiye'nin özellikle İstanbul merkezli küresel saç ekimi turizmindeki konumuna bir selam niteliği taşıyor. Sosyal medya kullanıcıları, havayolu şirketinin bu paylaşımını; "Eğer Türkiye'de yapılsaydı o saçlar dökülmezdi" veya "Woody için bir sonraki durak İstanbul" şeklinde yorumladı.

RYANAİR'İN TANIDIK STRATEJİSİ

Havayolu devinin bu tarz çıkışları ilk değil. Şirket, popüler kültürdeki saç dökülmesi vakalarını her fırsatta Türkiye'ye olan uçuş rotalarıyla ilişkilendirerek hem etkileşim kazanıyor hem de Türkiye'nin bu alandaki ününü pekiştiriyor.

Woody'nin bu yeni hali hayranlarını şaşırtırken, Ryanair'in "Türkiye" vurgulu paylaşımı, markanın esprili kimliğini bir kez daha ön plana çıkardı.