Rusya'da seferberlik ilanı sonrasında herkes kaçmaya başladı! Kremlin'den "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt

Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası binlerce Rus vatandaşı ülkeden kaçmak için sınırlara ve havaalanlarına akın etti. Kremlin'den bugün konuya ilişkin açıklamada ise "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı, bu hatalar düzeltilecek. Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Putin geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile ülkede kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Alınan kararla birlikte 300 bin kişi Rus ordusuna çağırılacağı öğrenildi. Askere çağrılacak kişilerin 'yedek asker' kapsamında olan, askerliğini yapmış olanlar, askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar olacağı belirtildi. Ancak ülkede on binlerce Rus vatandaşı savaşmak istemediğini beyan ederek alınan karara isyan etti.

SINIRA VE HAVALİMANLARINA KOŞTULAR

Putin'in seferberlik kararı sonrası vatandaşlar sokaklara dökülüp kararı protesto etti. Çıkan olaylarda bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan askere gitmek istemeyen binlerce kişi ise havalimanlarına ve sınır kapılarına akın etti. Özellikle ülkenin Gürcistan sınırında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

"HATALARI DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dünyanın konuştuğu olay sonrasında Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, kısmi seferberlik kapsamında yedek güçlerin seferber edilmesi sırasında hatalar yapıldığını kabul etti. Peskov, "Gerçekten de seferberlik kararnamesinin ihlal edildiği durumlar var. Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı, bu hatalar düzeltilecek. Bazı bölgelerde valiler durumu düzeltmek için aktif olarak çalışıyor. Umuyoruz tüm hatalar düzeltilir." dedi.

"SINIRLAR KAPATILMAYACAK"

Moskova'nın askere alınmaya uygun Rus erkeklerin ülkeyi terk etmesini engellemeye yönelik bir karar alıp almayacağı konusunda ise Peskov,"Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı.