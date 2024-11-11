Rusya ve Ukrayna SİHA Saldırılarında Tırmanış Yaşıyor

Rusya ve Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana birbirlerine karşı en ağır SİHA saldırılarını gerçekleştirdiler.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir kısmı Moskova’yı hedefleyen 84 Ukrayna SİHA’sının düşürüldüğünü duyurdu.

Moskova’daki üç havalimanına giden uçaklar da başka havalimanlarına yöneltildi.

Bakanlık, drone saldırılarının toplam 6 bölgeyi hedef aldığı açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise, 145 Rus SİHA’sının Cumartesi günü ülkedeki farklı hedefleri vurmaya çalıştığını duyurdu.

Kiev bu drone’ların çoğunun imha edildiğini kaydetti.

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik saldırısı, savaşın başından bu yana Moskova’yı hedef alan en büyük saldırı olarak tanımlanıyor.

Rus yetkililer, SİHA’ların çoğunun Ramenskoye, Kolomna ve Domodedovo bölgelerinde düşürüldüğünü söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın güneybatısındaki Ramenskoye'de düşürülen bir SİHA’nın parçaları beş kişiyi yaraladı.

Yetkililer dört evin de yandığını, toplam 34 SİHA’nın imha edildiğini açıklıyor.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayındaki SİHA saldırısında da Moskova'nın merkezindeki Kremlin’e yaklaşan iki drone imha edilmişti.

Ukrayna’nın güneyindeki Odesa’daki saldırıda iki kişi yaralandı.

Kiev 67'sinin ise "kaybolduğunu" duyurdu.

Ukrayna 10 drone’un ise komşu devletlerin hava sahalarını girdiğinin tespit edildiğini savundu.

AFP haber ajansı verilerine göre, geride kalan Ekim ayında, Rus birlikleri, Mart 2022’den bu yana en fazla toprak kazanımı elde etti.

Buna karşın BBC’ye konuşan İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, Ekim ayında Rusya’nın savaşın başından bu yana en büyük kayıpları yaşadığını söyledi.

İngiltere’nin elindeki verilere göre, Ekim ayında "her gün" ortalama 1500 Rus askeri öldü veya yaralandı.

'Bir günde çözerim'

Karşılıklı saldırılar, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları açısından da dikkatle izleniyor.

Seçilmiş ABD başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Ukrayna politikasını değiştirebileceğine yönelik bir beklenti oluşmuş durumda.

Trump, seçim mitinglerinde savaşı "bir günde" bitirebileceği iddiasını farklı kereler tekrarlamıştı. Ancak bunu nasıl yapacağına dair ayrıntı vermedi.

BBC'ye konuşan Trump'ın eski danışmanlarından Bryan Lanza, yeni yönetimin, Rusya'dan toprak geri almaya çalışmak yerine barışa odaklanacağını söyledi.

Buna açıklamaya karşın Trump'ın sözcüsü,

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, son açıklamasında yeni ABD yönetiminden "olumlu" sinyaller alındığını söyledi.

Beyaz Saray’da ikinci dönemine hazırlanan Donald Trump, seçim zaferinden sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

BBC’ye konuşan bir kaynak bu görüşmenin "yaklaşık yarım saat" sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy Rusya'ya toprak verilmesine karşı çıkıyor ve ABD yardımı olmadan Ukrayna'nın savaşı kaybedeceği uyarısı yapıyor.