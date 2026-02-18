Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri başladı ancak karşılıklı saldırılar sürüyor

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Ukrayna savaşının dördüncü yıldönümüne bir hafta kala 17 Şubat'ta Cenevre'de, ABD arabuluculuğundaki barış görüşmelerine başladı.

Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rüstem Ömerov, görüşmelerin 18 Şubat Çarşamba sabahı İsviçre'nin başkentinde devam edeceğini söyledi.

Üçlü görüşmelerin üçüncü ve son turunda bir atılım yaşanacağına dair güçlü bir umut yok. Çünkü Kremlin Ukrayna topraklarına yönelik taleplerinden vazgeçmedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları devam ediyor ve sıfırın altındaki sıcaklıkların sürmesinden dolayı ülkedeki zaten yıpranmış olan elektrik şebekesi daha da zarar görüyor.

Heyetlerin Cenevre'de biraraya gelmesinden sadece birkaç saat önce Rusya, Ukrayna'ya 400 İHA ve yaklaşık 30 füzeyle 12 bölgeyi hedef alan büyük bir hava saldırısı düzenledi.

Ukraynalı yetkililer, saldırıda en az üç kişinin öldüğünü bildirdi.

Öte yandan Rusya, hava savunma sistemlerinin 150'den fazla İHA'yı püskürttüğünü açıklarken Ukrayna'nın İHA saldırısı sonrasında bir petrol rafinerisi alev aldı.

Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkilisi Ömerov, 17 Şubat Salı akşamı sosyal medyada yaptığı açıklamada, görüşmelerin "pratik konulara ve olası çözümlerin mekaniğine" odaklandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD'nin hem Kiev'e hem de Moskova'ya daha önce önerdiği gibi hava saldırıları düzenlemekten kaçınmaya hazır olduğunu söyledi.

"Savaşa ihtiyacımız yok" dedi ve Ukraynalıların "devletini ve bağımsızlığını savunduğunu" söyledi.

"Biz de hızla savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya hazırız. Soru şu Ruslar ne istiyor?" dedi.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA, altı saat süren müzakerelerin gergin geçtiğini bildirdi.

Trump sabırsızlanıyor

Görüşmelere Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve ABD başkanının damadı Jared Kushner arabuluculuk yapıyor.

Rus tarafında ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Vladimir Medinski baş müzakereci konumunda.

Hem Ukrayna hem de Rusya'nın ekiplerinde üst düzey askeri yetkililer de bulunuyordu.

Görüşmeler öncesinde Trump, Ukrayna'nın "hızlı bir şekilde müzakere masasına oturması gerektiğini" söylemişti.

Daha önce de dört yıldır süren çatışmanın çözümünde hızlı ilerleme kaydedilmemesinden duyduğu sabırsızlığı dile getirmişti.

Rusya, Ukrayna'nın yaklaşık %20'sini işgal ediyor. Bu, doğudaki Donbas bölgesinin büyük bir bölümünü de kapsıyor.

Kremlin, Ukrayna'nın bölgenin geri kalanını kendisine devretmesini istiyor, ancak Ukrayna bunu reddediyor.

Ukrayna için, Rusya ile herhangi bir anlaşmaya varılmadan önce, ABD de dahil olmak üzere Batı'dan güçlü güvenlik garantileri gelmesi şart.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybhiha, Rusya'nın gece düzenlediği hava saldırılarını kınayarak bunların "Rusya'nın barış çabalarını ne kadar hiçe saydığını" gösterdiğini söyledi.

Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Artem Nekrasov, 16 Şubat Pazartesi gecesi Slovyansk yakınlarında düzenlenen saldırılarda en az üç enerji işçisinin öldüğünü söyledi.

Zelenskiy, ülke genelinde aralarında çocukların da bulunduğu dokuz kişinin daha yaralandığını söyledi. 10'dan fazla konut binası ve demiryolu altyapısı da hasar gördü.

Jaroslav Lukiv bu habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.