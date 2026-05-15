Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 205 esir asker takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğuyla 205'er esir asker takas edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bunun 1000'e karşı 1000 esir takasının ilk aşaması olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 205 Rus askerin alındığı, karşılığında 205 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu esir askerin teslim edildiği aktarıldı. Takasa Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuk yaptığı belirtilen açıklamada, Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu vurgulanarak, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yapıldığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sanal medya hesabından, Rusya ile yaptıkları esir takası sonucu 205 Ukraynalı askerin ülkeye getirildiğini duyurdu. Serbest bırakılan askerlerin Ukrayna'nın farklı bölgelerinde güvenlik güçlerinde görev yaptığını kaydeden Zelenskiy, "Bu, 1000'e karşı 1000 esir takasının ilk aşamasıdır" dedi.

