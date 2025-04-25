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Rusya ve ABD, Ukrayna Krizine Uzun Vadeli Çözüm Arayışında

Rusya ve ABD, Ukrayna Krizine Uzun Vadeli Çözüm Arayışında
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Ukrayna krizinin çözümü için diyalog sürdürdüklerini ve uzun vadeli bir çözüm hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, Londra'daki toplantının Zelenskiy nedeniyle ertelendiğini vurguladı.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili diyaloğu sürdürdüklerini belirterek, "Rusya ve ABD bu aşamada krize uzun vadeli çözüm bulmayı hedefliyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin konuştu. Zaharova, "Amerikan tarafıyla bu konudaki diyalog devam ediyor. Rusya ve ABD bu aşamada krize uzun vadeli çözüm bulmayı hedefliyor" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa ve ABD dışişleri bakanları düzeyinde Ukrayna ile ilgili toplantının ertelendiğini vurgulayan Zaharova, bunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy nedeniyle olduğunu, Zelenskiy'nin barış sürecini baltalamaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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