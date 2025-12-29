Rusya, Ukrayna'yı Putin'in evine İHA saldırısı girişiminde bulunmakla suçladı, Kiev iddiaları reddetti

Rusya, Ukrayna'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in evlerinden birine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemeye çalışmakla suçladı ve barış müzakerelerindeki tutumunu buna göre revize edeceğini açıkladı.

Ukrayna ise saldırı iddialarının "tamamen uydurma" olduğunu ve Kiev ile Washington arasındaki barış görüşmelerindeki ilerlemeyi baltalamayı amaçladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in Moskova'nın batısında yer alan Novgorod'daki devlet konutuna Ukrayna'nın 28-29 Aralık tarihlerinde 91 uzun menzilli İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti. Lavrov, droneların hepsinin Rus hava güçlerice imha edildiğini söyledi. Olayda yaralanan olmadığı, maddi bir zarar da meydana gelmediği belirtildi.

Interfax, Lavrov'un "Böylesi pervasız eylemler cevapsız kalmayacak" dediğini de aktardı.

Lavrov'un ayrıca, Moskova'nın müzakerelerdeki pozisyonunun değişeceğini ancak ABD ile devam eden barış sürecinden çekilme niyetlerinin olmadığını söylediği belirtildi.

Ancak Rusya bu iddiasına yönelik bir kanıt sunmadı. Putin'in iddia edilen saldırılar sırasında da nerede olduğu açıklanmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Putin'in konutuna saldırı düzenlediğimiz iddiası tamamen uydurma" dedi ve "Rusya'nın bu tür yalanlarla Kiev'deki devlet binalarını vurmak için zemin hazırladığı" yorumunu yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da saldırı iddiasının "Rusya'nın Ukrayna'ya yeni saldırılar yapmak ve barış sürecini baltalamak için uydurduğu bahaneler olduğunu" savundu.

Zelenskiy, 28 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ı Washington'da ziyaret etmiş ve Trump'ın revize edilmiş barış planı hakkında görüşmüştü.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya 15 yıl boyunca güvenlik garantisi teklif ettiğini söyledi.

Ortak basın toplantısında liderler görüşmenin "harika" geçtiğini ifade etti, ancak her iki lider de bazı zorlu meselelerin çözümsüz kaldığını kabul etti.

Zelenskiy 20 maddelik barış planı üzerinde %90 oranında uzlaşma sağlandığını belirtti.

Trump savaşı sona erdirmek için yapılan müzakerelerin başarılı olup olmayacağının "bir iki hafta içinde netleşeceğini" söyledi.

Kremlin sözcüsü de 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada Trump'ın barışın yaklaştığı yönündeki değerlendirmesine katıldığını ifade etti.

Trump, Putin'le konuştu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Putin'in pazartesi günü "olumlu bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kremlin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, görüşme sırasında Putin'in rezidansına yönelik saldırı girişimi hakkında Trump'ı bilgilendirdiğini de söyledi.

Ushahov, "ABD Başkanı bu bilgi karşısında şoke oldu, sinirlendi ve bu gibi sorumsuz eylemlere inanamadığını söyledi. Bunun, ABD'nin Zelenskiy ile işbirliğine yaklaşımını şüphesiz değiştireceğini söyledi" dedi.

Beyaz Saray'ın telefon görüşmesiyle ilgili bilgilendirmesindeyse, böyle bir diyalogdan bahsedilmedi.