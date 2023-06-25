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Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu

Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu

Dünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliğin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliğin güdümlü silahlarla vurulduğu ifade edildi. Görüntülerde, cephaneliğin olduğu noktada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

p> Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliğin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliğin güdümlü silahlarla vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzileri, silahları ve mühimmatı tamamen imha edildi" denildi.Görüntülerde, cephaneliğin olduğu noktada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Harkiv Rusya Dünya Haberler

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