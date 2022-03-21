Ukrayna ile savaşta Putin'in şeytani planı devrede! Şartlarını kabul ettirmek için sivilleri hedef alıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayına girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in B planını devreye soktuğu öne sürüldü. ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times'ın kıdemli muhabiri Thomas. L. Friedman tarafından kaleme alınan yazıda, Putin'in Ukrayna'daki direniş karşısında B planını uygulamaya soktuğu aktarıldı.

SİVİLLER KASITLI OLARAK HEDEF ALINIYOR

Putin'in B planı, Rus Ordusu'nun Ukraynalıları evlerinden kaçmaya teşvik etmek ve kitlesel bir mülteci yaratmak amacıyla kasıtlı olarak Ukraynalı sivillere, apartman bloklarına, hastanelere, işyerlerine ve hatta bomba sığınaklarına saldırmasını hedefliyor. Bunun sonunda Ukrayna içinde ve en önemlisi NATO içinde büyük bir mülteci krizi yaratmayı hedefliyor.

AMACI BARIŞ ŞARTLARINI DAYATMAK

New York Times'ın haberine göre, Putin, tüm Ukrayna'yı askeri yollarla işgal edip elinde tutmak yerine, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere beş veya 10 milyon Ukraynalı mülteciyi ülke dışına sürmeyi planlıyor. Putin, bu durumun NATO üzerinde yoğun bir sosyal ve ekonomik yük yaratmasını da hedefliyor. Gazete, bu sayede Putin'in Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelensky üzerinde baskı kurarak barış şartlarını dayatmaya başlayacağını belirtiyor.

PUTİN'İN PLANI İSTEDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Habere göre, Putin'in B planı, planlandığı gibi gelişiyor gibi görünüyor. Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in Pazar günü Kiev'den aktardığına göre, savaşın başlamasından bu yana 3,3 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan kaçtı. Bu durum, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizini tetikledi. Ülkeden kaçanların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. BM'ye göre de 6,5 milyon kişinin daha ülke içinde yerinden edildi. Bu da Putin'in stratejisinin istediği gibi ilerlediğini gösteriyor.

İNGİLİZLER DE AYNI ŞEYİ DÜŞÜNÜYOR

Putin'in planının her ne kadar savaş suçu işlemeyi içerse de devam edeceği belirtilirken, İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın operasyonel yaklaşımını değiştirdiğini ve şimdi ise yıpratma stratejisine geçtiğini aktardı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu durumun sivil kayıpların artması, Ukrayna altyapısının tahrip edilmesi ve insani krizin yoğunlaştırılmasıyla sonuçlanan ayrım gözetmeksizin ateş gücü kullanımını içermesi muhtemeldir." ifadeleri yer aldı.

BİDEN VE ZELENSKY A PLANINI UYGULUYOR

New York Times, Putin'in B planına karşı, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelensky'nin A planlarını yürütmekte olduğunu aktardı. Zelensky'nin A planında, Putin'in ordusunun direncini kırmanın yer aldığı ve Rus ordusuna ağır kayıplar verilmesi sonucu Putin'in barış görüşmelerine zorlanabileceği olduğu öne sürüldü. Yine A planıyla devam eden bir diğer isim ise Biden oldu. New York Times'ın haberine göre, Biden'ın A planı içerisinde, Rusya'ya daha önce Batı tarafından hiç uygulanmamış ekonomik yaptırımlar uygulamak, Ukrayna'ya silah göndermek yer alıyor.