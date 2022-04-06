Rusya-Ukrayna savaşında umutlandıran sözler Türkiye'den geldi: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki ülke arasında barış görüşmeleri de yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye, ara buluculuk görevini üstlenirken iki ülkenin müzakere heyetlerini ve dışişleri bakanlarını Türkiye'de görüştürmüştü. Türkiye barışın tesis edilmesi için bir hamle daha yaparak iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir kez daha görüştürmeye çalışıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak" dedi.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karadan ve havadan başlattığı harekatın üzerinden 42 gün geçerken iki ülke arasında bir süredir barış tesis edilmesi için görüşmeler de sürüyor. İki ülke bakanlarını ilk kez Antalya'da bir araya getiren Türkiye de arabuluculuk çalışmalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili çok önemli bir haberi duyurdu.
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
Buça'da yaşananları da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Buça ve bazı bölgelerde gördüğümüz manzara pozitif atmosfere zarar verdi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."