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Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

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3 senedir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı gece saatlerinde yeniden alevlendi. Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine gece boyunca yoğun İHA saldırısı düzenlenirken bu saldırının savaşın başından bu yana gerçekleşen en yoğun saldırı olduğu kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı 337 insansız hava aracının vurulduğunu açıklarken saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana düzenlenen en yoğun saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

"BÜYÜK BİR DRONE SALDIRISI BAŞLADI"

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, Telegram uygulamasında yaptığı paylaşımda, "Bugün sabah 4 sularında Moskova ve Moskova bölgesine büyük bir drone saldırısı başladı. Şu anda, bir kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı biliniyor." ifadelerini kullandı.

337 İNSANSIZ HAVA ARACI VURULDU

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin de başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi. Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38'inin Byransk, 25'inin Belgorod, 22'sinin Ryazan ve 10'unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Rus basını, saldırıların ardından hava güvenliğini sağlamak için Moskova'nın dört havalimanının hepsinde uçuşların askıya alındığını bildirdi. Moskova'nın doğusundaki Yaroslavl ve Nizhny Novgorod bölgelerindeki diğer iki havaalanı da kapatıldı.

BAŞKENT ÇEVRESİNDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

Moskova'ya düzenlenen yoğun İHA saldırısı, Suudi Arabistan'da bugün yapılması planlanan ABD-Ukrayna görüşmelerinden önce gerçekleşti. Diğer yandan, 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kiev'in Moskova'ya yönelik en yoğun saldırısı Kasım ayında gerçekleşmişti. O tarihte, en az 34 İHA'nın imha edildiğini söylenmişti. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetmişti, başkent çevresinde çok sayıda ev yıkılmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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