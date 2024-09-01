RUSYA, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Düşman Harkiv'in dış mahallelerine hava saldırıları düzenleyerek yangın çıkmasına ve can kayıplarına neden oldu. 31 Ağustos öğleden sonra, düşman uçakları Harkiv bölgesindeki Malodanylivka topluluğuna bağlı Çerkaska Lozova köyünü vurdu. Güçlü patlamalardan biri evi tahrip etti ve 150 metrekarelik bir yangına neden oldu. Kurtarma ekipleri enkazdan ölü bir kadının cesedini çıkardı. Toplamda 2 kadın hayatını kaybetti ve 2'si çocuk olmak üzere en az 10 kişi yaralandı" denildi.