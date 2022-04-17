Rusya, Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurabilecek mi? Önündeki tek engel Türkiye

Geçen hafta Rusya'nın Moskova kruvazör savaş gemisinin batması dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna, Neptün füzeleriyle gemiyi vurduğunu iddia ederken, Rusya ise gemideki mühimmatın patladığını iddia ediyor. Yapılan açıklamada, gemiye tam olarak ne olduğunun şu an için belirlenemeyeceği ifade ediliyor.

KRUVAZÖR GEMİSİ ETKİN ROL OYNUYOR

2014 Kırım ilhakında da aktif rol üstlenen ve savaşın 5. gününde gündeme oturan Yılan Adası'nın Ruslar tarafından ele geçirilmesinde de aktif rol oynayan Moskova Rus donanmasının bel kemiği diyebileceği gemilerinden. Geminin batmasının ağır bir kayıp olup olmadığını ise Reuters değerlendirdi.

BİR ENGEL VAR

Reuters'ta yer alan bir analize göre, Rusya'nın Karadeniz filosunda uzun menzilli görevlerde aksama olabilir. Aynı zamanda filoların hava savunmalarına da zarar verebilir. Ancak Rusya'nın aynı sınıftan iki gemisi daha var. Bunlar Kuzey ve Pasifik filolarında görev alan Mareşal Ustinov ve Varyag. Rusya Moskova'nın yerine bunları getirmek istese de bunu yapamayacak, çünkü önünde bir engel var: Türkiye.

BOĞAZLARIN DURUMU TÜRKİYE'NİN İNİSİYATİFİNDE

Savaşın ilk zamanlarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kıyıdaş olan ülkelere savaş gemisi uyarısı yapmıştı. Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız"sözlerine yer vermişti.

"TÜRKİYE BUNA İZİN VERMEYECEK"

Bir savaş durumunda boğazların durumu Montrö ile tamamen Türkiye'nin elinde. Reuters da buna dikkat çekerek, "Rusya, Mareşal Ustinov ya da Veryag'ı göndermek istese de Türkiye buna izin vermeyecektir" sözleriyle anlattı.