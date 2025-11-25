Haberler

Rusya, Ukrayna ile Müzakerelere Açık Olduğunu Tekrarladı

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşındaki tutumunun değişmediğini ve müzakerelere tamamen açık olduklarını açıkladı. Peskov, Rusya'nın hedeflerine diplomatik yollarla ulaşmak istediğini vurguladı.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gündemde yer alan Washington'ın Ukrayna ile olan savaşını bitirmeye yönelik barış planı ve Ukrayna ile olası müzakerelerin yapılmasının planlanmasına ilişkin "Rusya'nın tutumunun değişmediğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından defalarca teyit edildiğini" bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün Rus medyasında yaptığı açıklamada; Rusya'nın Ukrayna ile savaşında "Ukrayna'daki hedeflerine tam olarak diplomatik yollarla ulaşmakla ilgilendiğini ve müzakerelere açık olduğunu" söyledi. Peskov, "Biz müzakere sürecine tamamen açığız. Hedeflerimize siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmakla ilgileniyoruz" dedi.

Peskov ayrıca, Rusya'nın tutumunun değişmediğini ve Putin tarafından defalarca onaylandığını belirterek, "Bu tutuma tutarlı bir şekilde bağlı kalıyoruz" diye konuştu.

