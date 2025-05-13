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Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi
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ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna barış masasının kurulacağı İstanbul görüşmelerinde ülkesinin kim tarafından temsil edileceğini açıkladı. Trump, İstanbul görüşmelerine gelmeyeceğini ve görüşmelerde ABD'yi Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Steve Witkoff'un temsil edeceğini duyurdu.

Ukrayna- Rusya savaşında dönüm noktası olması umut edilen görüşmeler yaklaşırken, tüm dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak zirvede sadece mevkidaşı Rus lider Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin ise konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada Rus heyetinin İstanbul'daki görüşmeler için hazırlandığını belirtti. Açıklamaya göre Rusya'yı Türkiye'deki görüşmelerde kimin temsil edeceği Putin uygun gördüğünde açıklanacak. Zelenski'nin "Türkiye'de sadece Putin'le görüşeceğim" sözleri ise yorumsuz kaldı.

"SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMEDİĞİNİN İŞARETİ OLACAK"

Ukrayna tarafı ise Kremlin'den sonra yapılan açıklama ile Rusya'nın görüşmelerdeki varlığını değerlendirdi. Açıklamada, "Putin'in İstanbul'a gelmemesi Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır." ifadelerine yer verildi.

TRUMP GELMEYECEK

ABD Başkanı DonaldTrump, daha önce İstanbul'daki konuşmalarda önemli bir ilerleme kaydedilmesi halinde Körfez ülkelerine olan ziyaretlerini yarıda keserek İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti. Trump, İstanbul görüşmelerine gelmeyeceğini ve görüşmelerde ABD'yi Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Steve Witkoff'un temsil edeceğini duyurdu.

ZELENSKİ İSTANBUL'DA OLACAK

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin'le İstanbul'da buluşmaya hazır olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump da programının uyması halinde görüşmelere katılacağının sinyalini verdi. Savaşın bir diğer tarafı Rusya ise zirveye katılıp katılmayacağını ve hangi düzeyde katılacağını henüz netleştirmedi.

PUTİN, "15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, " Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAttilan:

Ya niye gelmiyorsun turp , reisle sadece mektup arkadasi misin? Korfez ulkeleri Turkiye’den daha mi onemli? Yoksa reisi sallamiyor musun . Ee tabi sen reise gecen donem salaklik yapma diye devlet mektubu bile yollamistin taktir ettim dediginin arkadindasin salaklik edenlerle gorusmuyorsun ama bizdekilerde omurga kalmadi herkesle gorusur yer icerler

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu yalandan tezgah savaşlar böyledir bir çok insan ölür şehirler yanar yıkılır insanlar ülkeden kaçmaya çalışır emperyaller bol bol silah satar gücünü kaybeden bunlara muhtaç olur rusyaya diz çöktürme tezhgahıydı bu zaten rusyada bu gün ne uluslararası banka kartları çalışır ne interneti ile bişey yapabilirsin dünya markaları çekildi rusyadan şimdi dediler ders aldıysan aldın otur bakalım kucağımıza

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