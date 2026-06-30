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Rusya, Türkiye'ye Orman Yangınlarını Söndürme İçin 2 Adet Uçak Gönderecek

Rusya, Türkiye'ye Orman Yangınlarını Söndürme İçin 2 Adet Uçak Gönderecek
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarına destek amacıyla 2 adet Be200 uçağının yakında Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet Be200 uçağı gönderileceğini duyurdu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Omuz omuza' etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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