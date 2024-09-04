Türkiye, BRICS'e Üyelik İçin Resmi Başvurusunu Yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvuru yaptığını söyledi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Uşakov, “Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bunu değerlendireceğiz” dedi.

Rusya halen BRICS'in dönem başkanı.

BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim'de Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde yapılacak.

Zirvede ana gündem maddelerinden birinin, BRICS'in genişlemesi olması bekleniyor.

Uşakov daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini söylemiş, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" demişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin 5 yıl sonra davet edildiği Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Gymnich adı verilen gayri resmi toplantısına katılmasından günler sonra Bloomberg haber ajansında Türkiye'nin BRICS'e resmi olarak üye olmak için başvurduğuna ilişkin bir haber yer almıştı.

Haberde, Türkiye'nin, AB'ye katılma çabalarında ilerleme kaydedilememesinden duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle BRICS'e başvurduğu iddia edilmişti.

AKP Sözcüsü Çelik, 'Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız' demişti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "BRICS’e üye olmak istediğimiz talebi açıktır. Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız. Türkiye’nin BRICS dahil önemli platformlarda yer almak istediğini sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir" demişti.

BRICS nedir?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor.

2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Suudi Arabistan ise davete karşın henüz gruba katılmış değil.

Gruba davet edilen bir diğer ülke olan Arjantin ise Javier Milei'nin Devlet Başkanı seçilmesinin ardından başvurusunu geri çekmişti.

Azerbaycan ve Tayland da BRICS'e katılmak istiyor.

Grubun genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmadı ama grubun adının "BRICS +" olacağı düşünülüyor.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.

BRICS neden önemli?

BRICS ülkeleri arasında Çin ve Rusya gibi büyük dünya güçleri, ya da Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi kıtalarındaki büyük güçler var.

Genişleyen grubun bünyesindeki ülkelerin toplam nüfusu 3,5 milyar. Bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 45'i.

BRICS ülkelerinin ekonomilerinin toplam büyüklüğü 28,5 trilyon dolar. Bu da, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 28'ine tekabül ediyor.

BRICS ülkeleri aynı zamanda dünyada ham petrolün yüzde 44'ünü üretiyor.

BRICS grubu, kalkınmakta olan ülkelerin "daha büyük bir ağırlığa ve temsile" sahip olması çağrısı yapıyor.

Grup bünyesindeki ülkeler 2014'te, kalkınma projelerine destek vermek için Yeni Kalkınma Bankası'nı kurmuştu.