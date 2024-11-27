Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Russia Today televizyonuna konuşan veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Oreşnik hipersonik balistik füzesinin Ukrayna'daki hedefleri vurmak üzere ateşlenmesinin ne anlama geldiğini anlattı. Ryabkov'un açıklamaları, başta ABD olmak üzere Ukrayna'ya destek veren tüm ülkeler için tehdit içerikliydi.

"MESAJ ÇOK AÇIK VE NET"

Gazetecilere devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve art arda ateşlenen füzeler ile ilgili açıklama yapan Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Oreşnik hipersonik balistik füzesinin fırlatılmasının Batı için net bir mesaj olduğunu vurguladı. Sputnik'te yer alan habere göre; Ryabkov, "Mesaj çok açık ve net: Durun, artık bunu yapmamalısınız, Kiev'e istedikleri her şeyi vermemelisiniz, onları yeni askeri maceralara teşvik etmemelisiniz, bunlar son derece tehlikeli. ABD, NATO, bu oyunu Kiev tarafında oynayan diğerleri ve Batı'nın, bu çatışmanın tam teşekküllü katılımcıları haline geldiklerini kabul etmekten başka çaresi kalmadı" dedi. Tartışmalar ve Rusya'nın siyasi mesajları için geç kalındığına inanmadıklarını söyleyen Ryabkov, "Bakış açımızın duyulması için daha güçlü araçların önemli olduğu an geldi. Bu, Devlet Başkanı Putin'in konuşmasında verdiği mesaj ile ordumuzun Oreşnik'i fırlatarak verdiği mesajdı" ifadelerini kullandı.

"ABD, MEVCUT GERİLİME SON VERSİN YOKSA HERKES İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"

Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatabileceklerine dair çok tehlikeli bir yanılsama içinde olduğunu kaydeden Ryabkov, bir nükleer gücün yenilgiye uğratılamayacağını, Moskova'nın askeri araçlarla tırmandırılan bu gerilim sarmalına yanıt vermek için yeterli araca sahip olduğunu vurguladı. Mevcut ABD yönetiminin bu gerilim sarmalına son vermesi gerektiğini belirten Ryabkov, "Yapmaları gereken bu, aksi takdirde durum, ABD de dahil herkes için son derece tehlikeli hale gelecek" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın Rusya'nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu. Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı. Putin, "NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor" dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu. Açıklamada, "Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı" ifadesine yer verilmişti.