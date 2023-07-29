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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Rostov bölgesinde yer alan Taganrog kentine füze saldırısı gerçekleştirdi

Dünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya-Ukrayna sınırında yer alan Rostov bölgesindeki Taganrog kentine füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında bazı binalar hasar görürken bazı siviller de yaralandı.

- Rusya Savunma Bakanlığı: " Ukrayna, Rostov bölgesinde yer alan Taganrog kentine füze saldırısı gerçekleştirdi"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya-Ukrayna sınırında yer alan Rostov bölgesindeki Taganrog kentine füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna ordusunun Rusya ve Ukrayna sınırında kalan Rostov bölgesindeki Taganrog kentine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kiev rejimi, Rostov bölgesindeki Taganrog şehrinin konut altyapısına yönelik S-200 hava savunma sisteminin füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirdi. Rus füze sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait bir füze tespit edilerek havada imha edildi. Ukrayna'ya ait füzenin parçaları Taganrog topraklarına düştü" denildi.

Açıklamada, "Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında bazı binalar hasar görürken bazı siviller de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Dünya

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