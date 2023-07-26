Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore'ye gitti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Şoygu, Kurtuluş Anıtı'nı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti. Şoygu, havalimanında resmi törenle karşılandı.

Dün akşam saatlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a iniş yapan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, resmi törenle karşılandı. Şoygu, bugün Kurtuluş Anıtı'nı ziyaret ederek çiçek bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kurtuluş Anıtı, Kore halkının 1945 yılında Kore'nin kurtuluşu sırasında şehit düşen Sovyet askerlerine minnettarlığının bir göstergesi olarak 15 Ağustos 1946 tarihinde Kuzey Kore'nin başkentinde dikilmiştir. Anıt, tepesinde kırmızı bir yıldız bulunan 30 metrelik granit bir dikilitaştır' denildi.

Öte yandan, Çin'den bir delegasyonun da Kuzey Kore ziyaretinde Rus delegasyonuna katılması bekleniyor.