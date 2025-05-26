Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
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Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının, Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in helikopterini hedef alarak saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının (İHA), Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in helikopterini hedef aldığını öne sürdü.

SALDIRI SIRASINDA HAVADAYDI

Daşkin'in verdiği bilgilere göre, saldırı gerçekleştiği sırada Putin'in helikopteri havadaydı ve Ukrayna İHA'larına karşı yoğun bir savunma operasyonu yürütülüyordu.

Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

PUTİN'İN HELİKOPTERİNİ HEDEF ALDILAR

Komutan, Ukrayna güçlerinin saldırıyı şiddetlendirdiğini, Putin'in helikopterinin bölgede uçtuğunu fark ettikten sonra da ona yoğunlaştıklarını bildirdi.

"EŞ ZAMANLI HAVA SAVUNMA MÜCADELESİ YÜRÜTTÜK"

Daşkin, "Bu nedenle biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Devlet Başkanı'nın helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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