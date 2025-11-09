Rusya Nükleer Denemeler İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer deneme talimatına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın nükleer programı kapsamında yeni denemeler yapılması ile ilgili açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta üst düzey Rus yetkililere olası nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlaması emri verdiğini anımsatan Lavrov, bu kapsamda hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Lavrov, Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Amerikan ordusuna nükleer testleri yeniden başlatma talimatı vermesiyle ilgili Washington'dan herhangi bir açıklama almadığını da ifade etti.