Üye Girişi
Haberler

Rusya'nın Zaporijya'ya Saldırısında 17 Yaralı

Rusya'nın Zaporijya'ya Saldırısında 17 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ile ilgili detaylar paylaşıldı.

RUSYA'NIN dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehrini hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zaporizhzhia'ya gece düzenlenen hava saldırısı sonucunda biri çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri, polis memurları, patlayıcı uzmanları, Ukrayna Kızıl Haç Derneği Hızlı Müdahale Birimi gönüllüleri ve diğer ilgili şehir hizmetleri olay yerinde çalışıyor" denildi. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov gece yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında bölgenin durumu hakkında bilgi paylaşarak, "Zaporizhzhia'nın merkezinde Rusya tarafından düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı. Bunlardan dördü hastaneye kaldırıldı. Şu anda güncel bilgiler bu şekildedir. Dört kadının hastanedeki durumu orta. Diğer yaralıların tedavileri evlerinde devam ediyor. 13 çok katlı bina, eğitim kurumları, özel mülkler, arabalar, garajlar ve evler hasar gördü. Düşman gece saldırarak Zaporijya bölgesine en az yedi hava saldırısı düzenledi. Kurtarma ekipleri, kamu hizmetleri ve gönüllüler şu anda saldırı bölgelerinde çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Zaporijya Politika Güvenlik Ukrayna Dünya Çocuk Rusya

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });