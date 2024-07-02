Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentine düzenlendiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Dnipro'daki arama çalışmaları sırasında bir insan cesedi bulundu. Kurtarma ekipleri gece saatlerinde 7. katta enkaz altında bir kadın cesedi buldu. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı ve 2 kişi kurtarıldı. Arama çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.