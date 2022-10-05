Rusya referandum ile ilhak etmişti! Ukrayna ordusu Herson'da topraklarını geri alıyor

Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da Herson, Donetsk, Luhasnk ve Zaporijya bölgelerini yasa dışı referandumlar ile ilhak ettiğini açıklamıştı. Cephede durum ise Putin'in istediği gibi gitmiyor. Son olarak, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği açıkladı.

Ukrayna- Rusya Savaşı devam ederken Putin'in işgal ettiği Herson, Donetsk, Luhasnk ve Zaporijya'da referandum kararları mücadeleyi yeni bir safhaya taşımıştı. Bu kararın ardından Putin, bu toprakları yasa dışı olarak ülkesine kattı. Ukrayna ordusu ise cephede bu durumu değiştirmeye çalışıyor.

UKRAYNA HERSON'DA İLERLİYOR

Ukrayna ordusu son iki gündür Herson'da ciddi ilerleyiş kaydetti. Ukrayna, Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden aldıklarını açıkladı. Ukrayna'nın, önümüzdeki günlerde güney cephesinde ilerleyişini sürdürmesi bekleniyor. Rusya ise Ukrayna ordusunun ilerleyişi karşısında bir direnç gösteremiyor.

YEREL HALK MUTLU

Ukrayna ordusu, tekrardan kazandığı yerlerde yerel halk tarafından sevinçle karşılanıyor. Askerler, Ukrayna bayrakları ve çiçekler ile halk tarafından karşılanıyor. Yerel halk askerlere sevgi selinde bulunuyor.

PUTİN İLHAKI RESMİLEŞTİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın ilhakını resmen açıklamış ve bu bölgelerin Rusya Federasyonu'nun yeni bölgesi olduğunu dünyaya duyurmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya ait dört bölgenin resmen ilhakını içeren kararı bugün imzaladı.