Rusya'nın Odessa'da ticari gemiyi vurması sonucu 1 kişi öldü

Ukrayna, Rusya'nın Odessa'da ticari bir gemiyi vurması sonucu 1 kişinin öldüğünü açıkladı. Geminin vurulma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna, 8 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'de yer alan Odessa bölgesindeki limana giren Liberya bandıralı ticari gemiyi füzeyle vurduğunu duyurdu. Açıklamada, saldırı sonucu geminin kaptanının öldüğü ve Filipinler vatandaşı 3 mürettebatın ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ise yaptığı açıklamada, geminin Çin'e demir cevheri taşıdığını ifade ederek Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinden bu yana limanlara yönelik 21 saldırı düzenlediğini söyledi.

Gemiye düzenlenen saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, füzenin gemiye isabet etmesinin ardından oluşan kıvılcımların gökyüzünü aydınlattığı, sonrasında ise dumanlar yükseldiği görüldü.

Rusya, 17 Temmuz 2023'te sona eren Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmayacağını açıklamıştı. Rusya, söz konusu kararının ardından Ukrayna limanlarına saldırılarını artırmıştı. - ODESSA